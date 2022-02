Côte d’Ivoire : Le ministre Adama Diawara a échangé avec une délégation de l’Unesco

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique(MESRS), le Pr. Adama Diawara a reçu, le mardi 08 février 2022 à la salle de conférence de son département ministériel, à Abidjan-Plateau, une délégation de « haut niveau » de l’Unesco, conduite par son directeur Afrique de l’Ouest, Monsieur Dimitri Sanga.

En Côte d’Ivoire pour les conclusions des travaux des Etats généraux de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, la délégation, selon Dimitri Sanga, est venue s’enquérir « de la vision qu’à le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique concernant des états généraux de l’Education nationale ». Il s’est agi aussi pour la délégation de discuter « des priorités du MESRS ».

M. Dimitri Sanga a salué la pertinence et l’importance des sujets qui ont été débattus et a dit analyser l’accompagnement de l’Unesco au système éducatif dans son ensemble, surtout les résolutions qui vont sortir des Etats généraux de l’Education nationale et de l’Alphabétisation.

Au demeurant, le ministre Adama Diawara a remercié ses hôtes pour leur présence puis a présenté les grands chantiers sur lesquels travaille son département ministériel. Il a relevé les différents défis auxquels son ministère est confronté, non sans faire des propositions de résolutions de certaines difficultés. Au terme des échanges, le Pr. Adama Diawara a qualifié de « bonnes, les observations faites par ses hôtes parmi lesquels l’on peut citer Ydo Yao, Directeur du Bureau International d’Education de l’Unesco (BIE- Unesco) à Genève, Mme Anne Lemaistre, Représentante Unesco –Côte d’Ivoire.

Comments

comments