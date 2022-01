Côte d’Ivoire : Le Pr. Mohamadou Merawa présente Le plan d’action du système LMD au ministre Adama Diawara

Jeudi 13 janvier 2022- Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), le Pr. Adama Diawara, a eu une séance de travail à son cabinet, au cours de laquelle son conseiller technique, le Pr. Mohammadou Merawa a exposé sur le plan d’action pour « parachever » la mise en œuvre du système Licence Master et Doctorat (LMD), dans l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.

A cet effet, le Pr. Merawa a, dans son exposé, fait la synthèse du plan d’action en situant le contexte non sans relever les difficultés et les contraintes majeures liées à la mise en œuvre du système LMD, dont le basculement intégral a commencé en septembre 2012.

Pour le Pr. Mohammadou Merawa, la réussite du système LMD est tributaire de l’engagement de chaque acteur du système éducatif au 1er rang desquels, les enseignants-chercheurs.

« Un véritable pilotage national par le Directeur général de l’enseignement supérieur (Dges) est un facteur de réussite indispensable pour parachever la mise en œuvre du système LMD dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche », a souligné le Pr. Mohamadou Merawa.

Au terme de la présentation, le ministre et son cabinet ont salué le travail abattu par le Pr. Merawa.

Pour le ministre Adama Diawara, il s’agit « d’un des projets les plus structurants » de son département ministériel qui mérite une attention particulière. Il a enjoint ses collaborateurs et l’exposant à être à la hauteur du défi qui est lancé . le système LMD s’inscrit dans le projet Appui à la modernisation et à la réforme des Universités et Grandes Ecoles de Côte d’Ivoire – AMRUGE- financé dans le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) entre la Côte d’Ivoire et la France. Le projet contribue à la rénovation du système ivoirien d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

