Côte d’Ivoire: l’école en souffrance à Tengrela Siaka Coulibaly parle aux cadres de la localité

Vous êtes où chers élus et cadres de Tengrela ?L’école à Tengrela va Mal en Pire. Que deviendra les enfants dans 10 ans ? Les résultats de fins d’année de nos frères et enfants ne doivent pas nous étonner car l’école à Tengrela souffre, l’école à Tengrela est très malade, plus d’une semaine que y’a pas cours au lycée Moderne de Tengrela pour un manque considérable de #Professeur depuis le début de l’année scolaire. Et sa sur les yeux de nos élus et cadres qui restent tous muets face à la situation. SVP chers élus et cadres de Tengrela pour une fois mettez vos différences de côté, pensez à Tengrela. Nous méritons celà L’Union fait la force. Ce ne sera pas dans la division qu’on espérera gagner cette guerre.SVP mettez vous ensemble pour trouver une solution très efficace et rapide pour sauver l’école à Tengrela, car sauvé l’école à Tengrela, c’est construit le futur de Tengrela.Le Peuple vous regardent, que Dieu guide vos pas et les nôtres. SIAKA COULIBALY vous parle pour le bien de tous.

