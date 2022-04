Côte d’Ivoire : les élèves des lycées et collèges sensibilisés sur l’importance de la Science, la Technologie et l’Innovation￼￼

Le Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation (FONSTI), a procédé le mercredi 27 avril 2022, au Lycée Classique d’Abidjan à Cocody au lancement de ses activités de promotion de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (STI) dans les lycées et collèges de Côte d’Ivoire.

Selon le Secrétaire Général du FONSTI, Dr Yaya Sangaré, l’objectif est de promouvoir la culture de la Science, de la technologie et de l’Innovation auprès des élèves. Pour lui, une société plus performante est possible grâce à une politique basée sur la science ouverte. C’est pourquoi il entend à travers cette campagne susciter chez les élèves des vocations dans le domaine de la Science, de la Technologie et de l’Innovation. Dr Yaya Sangaré a assuré que la Côte d’Ivoire peut y arriver au regard des exemples des pays comme la Corée-du-Sud et la Malaisie.

À en croire Dr Sangaré Yaya, cette activité est importante pour le Fonsti et pour la Côte d’Ivoire qui aspire au développement. ”Nos jeunes dans les écoles ont besoin de repères. La plus jeune génération ne doit pas seulement faire du Zouglou, du Coupé Décalé ou jouer au football. Nous devons leur présenter des modèles de réussite et les inciter à s’inspirer de leurs succès. Au FONSTI, nous croyons fermement en la valeur de l’éducation et de la formation des plus jeunes parce qu’elles sont essentielles à la réalisation de chacun des 17 objectifs de développement durables définis par l’ONU.», a-t-il expliqué.

Il a aussi indiqué que cette caravane vise également à susciter des vocations scientifiques. Pour Dr Yaya Sangaré, le développement doit pouvoir compter sur la science. « Un pays comme le nôtre doit compter sur une masse critique de techniciens. On a besoin des scientifiques et notre ambition est de développer l’intérêt des élèves pour la culture de la science et de l’innovation en Côte d’Ivoire. » soutient-il.

Comments

comments