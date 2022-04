Côte d’Ivoire: les orientations en seconde se feront désormais en ligne

Orienter 500 élèves en un temps record. C’est le défi que veut relever le ministère de l’Éducation nationale de l’Alphabétisation grâce à la plateforme dédiée à l’orientation des élèves en seconde en ligne.

Le but de la manœuvre est de faciliter la tâche aux parents. L’expérience a été concluante pour les élèves de 6e, initiée en 2018. Le ministère veut donc l’étendre aux élèves à l’entrée du lycée.

Cette nouvelle disposition connaîtra une phase d’essai. Cinq villes recevront un projet pilote : Abidjan, Aboisso, Korhogo, Soubré et Yamoussoukro. Les parents d’élèves allant en seconde dans ces directions régionales devront suivre une procédure particulière via téléphone portable. Il faudra envoyer DOB par SMS au numéro 9991 et s’en tenir aux instructions qui apparaîtront. Ce sera la même procédure pour l’orientation en sixième.

Les Ivoiriens seront informés grâce à des campagnes d’information qui démarrent dès la semaine prochaine, à l’intérieur du pays.

