Côte d’Ivoire: L’UNFPA apporte son appui au ministère de l’Éducation nationale

Dans le cadre de son nouveau projet « mon école à la maison », le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, a réceptionné le mardi 31 janvier 2023 à Abidjan-Plateau, 360 ordinateurs et 1000 smartphones offerts par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

Le ministère de l’Education nationale se fait accompagner par l’ UNFPA

Suite aux recommandations des états généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA), qui se voient à l’étape de son opérationnalisation, l’UNFPA installée en Cote d’Ivoire, a apporté du matériel informatique au ministère pour la bonne conduite du projet d’enseignement et de formation à distance dénommée «mon école à la maison ».

« Ce lot de matériels informatiques, notamment 360 ordinateurs et 1 000 smartphones, saura vous accompagner dans le processus de renforcement de capacités des enseignants et de toutes les personnes impliquées dans cette œuvre gigantesque qui consiste à rendre l’école accessible à travers la plateforme ‘’Mon école à la maison’’ », a déclaré Cécile Compaoré Zoungrana, la représentante résidente de l’organisation.

A cet effet, 11 000 outils pédagogiques numérisés et téléchargés sont installés dans les ordinateurs et les smartphones pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage des enfants. Mais, pour aussi renforcer le service et la pédagogie par les enseignants.

Présente à la séance, la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné a félicité la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’UNFPA. Au nom du gouvernement ivoirien et de toute la communauté éducative, Mariatou Koné a adressé ses remerciements pour cet acte de haute portée éducative.

Un don, selon la ministre, qui aura pour but d’améliorer les performances des enseignants, des élèves et des parents. La première responsable de l’éducation nationale, promet de faire bon usage du matériel, qu’elle estime essentiel face aux ambitions de la Côte d’Ivoire de faire de l’éducation numérique un maillon majeur de l’école pour tous.

