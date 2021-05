Côte d’Ivoire: plusieurs élèves démunis de leurs cartes scolaires, un fléau

Des élèves se réclamant de la FESCI: Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire ont encore perturbé les cours dans plusieurs établissements du pays.

À l’approche des examens de fin d’année, des perturbations de cours sont de plus en plus fréquentes dans les écoles de Côte d’Ivoire. Il faut dire que jusqu’à présent plusieurs élèves ne sont pas encore entrés en possession de leurs cartes scolaires. Selon les informations prises auprès des chefs d’établissements, ceci relève de la compétence de la Direction de la Stratégie et de la Planification, qui est une entité du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation. Cette structure qui accuse un véritable retard dans la confection de ces cartes, montre un aspect du mal dans l’administration publique ivoirienne à savoir: le laxisme et leurs lourdeurs administratives. Ces désagréments causés par les problèmes de pièces administratives ont déjà causé assez de tort à des candidats aux examens passés. Alors à moins d’un mois des examens du BEPC et d’un mois et demi du baccalauréat, il urge que le ministère prenne les dispositions nécessaires pour nous éviter une crise. Ces perturbations des cours mettent aussi en mal l’achèvement des programmes des classes d’examen.

