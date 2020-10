Côte d’Ivoire : Plusieurs établissements dont les écoles françaises ont fermé

plusieurs établissements scolaires ont fermé à Abidjan, depuis le 19 octobre dernier, en raison de la grève annoncée par la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) et les troubles qui ont suivi.

Les membres du syndicat estudiantin avaient fait irruption dans plusieurs établissements scolaires pour déloger les élèves qui n’avaient pas respecté le mot d’ordre de grève.

A l’instar de ces établissements du système ivoirien, les écoles françaises ont également fermé et décidé du démarrage des cours à distance. A l’école Jacques Prévert et au lycée Blaise Pascal, les parents d’élèves ont été informés des programmes en fonction des niveaux d’études. Les cours à distances pour la classe de Terminale ont débuté dès le lundi 19 octobre et le lendemain pour les autres classes notamment la 1ère, la 2nde, le Primaire (7h30) et le Collège (13h30).

Une note d’information a annoncé, de façon anticipée, aux parents d’élèves que les congés de Toussaint démarraient le 19 octobre dans les écoles Notre Dame de la Paix jusqu’au 8 novembre 2020 et la reprise des cours le lundi 9 novembre à 7h30 si la situation s’y prête.

Les chefs d’établissement, les Directeurs et Directrices d’écoles dans le diocèse d’Abidjan ont, pour leur part, été invités « à rester à l’écoute pour les éventuelles consignes à tout moment » , tout en observant la « vigilance » dans les établissements et écoles.

