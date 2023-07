Début des épreuves écrites du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Côte d’Ivoire avec 56 214 candidats.

Le 31 juillet, les épreuves écrites de la session 2023 du Brevet de technicien supérieur (BTS) ont été officiellement lancées au Lycée classique d’Abidjan-Cocody en Côte d’Ivoire, en présence du Professeur Adama Diawara, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Cette année, ce sont au total 56 214 candidats qui s’apprêtent à affronter les épreuves du BTS, comparé à 61 002 candidats en 2022. Ils sont répartis dans deux grandes filières : la filière industrielle avec 19 388 candidats et la filière tertiaire avec 36 826 candidats. La filière tertiaire accueille une majorité de candidates avec 23 683 filles contre 13 143 garçons, tandis que dans la filière industrielle, on compte 13 908 garçons et 5 480 filles.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre Adama Diawara a adressé un message aux candidats, les exhortant à éviter toute forme de triche. Il a souligné l’importance de l’intégrité dans les examens et a averti que toute tentative de tricherie serait sévèrement sanctionnée, pouvant conduire à l’expulsion immédiate des candidats.

Le ministre a également rappelé aux candidats que les sujets des épreuves sont basés sur les exercices déjà étudiés et révisés pendant l’année académique. Il les a encouragés à se concentrer et à avoir confiance en leurs compétences pour réussir. Les épreuves écrites se dérouleront du 31 juillet au 03 août 2023, tandis que les épreuves pratiques auront lieu du 08 au 12 août 2023.

Les résultats de cette session du BTS seront publiés le 1er septembre 2023. C’est donc un moment décisif pour les candidats qui mettent tout en œuvre pour réussir cet examen important pour leur avenir académique et professionnel.