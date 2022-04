Education Nationale : tout savoir sur les examens a grands tirages

Abidjan, le 29 avril 2022- Dans un peu moins d’un mois et demi, ce sera la fin de l’année académique 2021-2022 au niveau du primaire et du secondaire. Mais bien avant, les écoliers du CM2 et ceux en classe de 3ème et terminale au niveau du secondaire devront faire face aux épreuves des examens à grands tirages, notamment le Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) pour le primaire, le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat pour le secondaire.

Au titre du CEPE, examen auquel les élèves en classe de CM2 doivent se soumettre pour l’entrée en sixième, le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation a fixé les Épreuves physiques et sportives en deux phases. La première phase s’est déroulée du 1er au 4 mars 2022 et la seconde phase est attendue pour le mois de mai. Précisément du 3 au 6 mai.

Les écoliers du CM2 feront face aux épreuves écrites du CEPE le mardi 07 juin 2022. Les résultats sont attendus pour le 21 juin, soit deux semaines après la composition aux épreuves écrites.

Au niveau du secondaire, précisément au premier cycle, les élèves de troisième et candidats libres en course pour le BEPC devront satisfaire aux épreuves physiques et sportives prévues du 25 avril au 06 mai 2022. Ensuite, suivront les épreuves orales du 08 au 11 juin 2022 et écrites du 13 au 17 juin. A en croire le ministère de L’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MENA), les résultats du BEPC seront disponibles le mardi 05 juillet à 14h.

Enfin, au second cycle du secondaire, les élèves en classe de terminale vont subir les épreuves physiques et sportives du 09 au 20 mai. Les épreuves orales et pratiques pour le Baccalauréat Technique auront lieu du 21 juin au 1er juillet 2022. Celles du Baccalauréat Artistique, du 27 juin au 1er juillet quand celles du Baccalauréat Général se dérouleront du 28 juin au 1er juillet. Les épreuves écrites, quant à elles, sont prévues du 04 au 08 juillet. Et les résultats attendus pour le lundi 25 juillet à 14h.

La proclamation des résultats pour chaque examen sonnera l’ouverture officielle des vacances scolaires pour chacune des catégories.

