Éducation, protection de la petite enfance…: Plusieurs villes du pays bientôt dotées de crèches

Le grand Abidjan et les villes de Yamoussoukro et Bouaké seront bientôt dotés de cinq crèches. L’information émane de la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, qui a visité le lundi 2 octobre 2023, la crèche-garderie, “le cocon du bonheur” et le Centre de protection de la petite enfance (Cppe) de Port-Bouët.

Ce dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, des structures socio-éducatives de bases.

A l’occasion, Nassénéba Touré a réaffirmé la volonté du gouvernement à s’investir davantage dans l’éducation des enfants en vue de leur épanouissement. Mieux, l´accent sera mis sur les alentours des grands services administratifs afin de faciliter aux parents travailleurs la proximité avec leurs enfants, de réduire les difficultés du transport…

« Les cinq premières années pour ces enfants sont capitales et L’État de Côte d’Ivoire s’évertue à ce qu’ils soient dans de bonnes conditions avec un bon système pédagogique qui leur donne le choix de toucher à diverses disciplines. Notamment la musique, le sport, l’alphabet jusqu’à ce qu’ils soient en âge d’aller au primaire. Nous allons multiplier la construction des crèches publiques pour la période de 2024 à 2026 », a-t-elle annoncé.

Elle a félicité ses collaborateurs pour le travail et l’encadrement pédagogique abattus dans le domaine de la petite enfance. Cette année, ce sont 19 441 enfants dont l’âge varie de 3 mois à 5 ans, avec 9614 filles et 9827 garçons qui sont inscrits. Soit une hausse de 2,49% contre 18 976 enfants pour l’année précédente.

La Côte d’Ivoire compte à ce jour 509 structures socio-éducatives dont 112 Cppe, 159 Centres d’action communautaires pour l’enfance, (Cace), 2 crèches garderies publiques, 236 crèches garderies et Cppe confondus privés.