Etats généraux de l’éducation nationale : Mariatou Koné procède à la diffusion des résultats, ce mercredi

Les résultats des Etats généraux de l’éducation nationale adoptées en Conseil de Gouvernement le 3 mai 2023 sont disponibles mais pas accessible à tous. Cependant, ils le seront ce mercredi 3 octobre 2023.

La Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné va procéder à la présentation des résultats devant les représentants des acteurs nationaux et internationaux, à la Direction des Examens et Concours (Deco), à Abidjan-Plateau, rapporte une note d’information dudit ministère. Elle procèdera également à leur mise en ligne sur les plateformes numériques du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. Du coup, ce document qui a nécessité la participation de la communauté éducation sera accessible à tous.

Après avoir informé la grande communauté éducative le 7 septembre 2023 au cours de la rentrée de la réunion de rentrée 2023-2024, le Professeur Mariatou Koné a décidé de procéder à la publication officielle de ces résultats. Et ce, en vue de leur appropriation par l’ensemble des populations, fruits de leurs contributions diverses.

Des 31 régions de Côte d’Ivoire aux 14 districts en passant par les groupes constitués, les plateformes numériques et les comités des experts, tous ont participé au diagnostic des maux qui minent le système éducatif et proposé des solutions de remédiation.

A la suite de la validation nationale du 11 au 13 avril 2022, les conclusions des EgenaA ont été remises officiellement au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M. Patrick Achi qui les a remis au Président de la République, Alassane Ouattara.

Déclinées en 42 leviers transformateurs dont l’opérationnalisation à cours, moyen et long terme, les Egena sont le fruit d’une concertation nationale. Et aussi de consultations qui ont vu la participation de tous les acteurs locaux, nationaux et internationaux du monde éducatif. A en croire la première responsable du département de l’Education Nationale les résultats de ces travaux « contribueront nul doute, à la revalorisation de l’offre éducative nationale. »

A noter que c’est le 19 juillet 2021 que la Côte d’Ivoire sur l’initiative du Pr Mariatou Koné a procédé aux lancement des Etats Généraux de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (Egena). Les Egena avaient pour objectif, « la co-construction d’un nouveau pacte sociale durable en faveur d’une école ivoirienne performante, centrée sur la réussite des élèves et l’appropriation des valeurs de la République ».