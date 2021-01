FESCI: les frais d’inscription en thèse reste inchangés c’est-à-dire 90000 FCFA

Après avoir annoncé l’augmentation des frais d’inscription en thèse dans les universités publiques de côte d’ivoire, la fédération estudiantine de côte d’ivoire, s’est organisée pour analyser la situation et trouver des solutions pour remédier à cette situation désastreuse qui pourrait contraindre d’autres étudiants à mettre fin aux études en Master II.

La fédération estudiantine de côte d’ivoire, après plusieurs rencontres et plusieurs conférences de presse a obtenu gain de cause, car le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé que les frais d’inscription et de dossier de thèse dans les universités publiques de côte d’ivoire, restent inchangés. En Côte d’Ivoire, les frais d’inscription en thèse sont fixés à 90.000 FCFA depuis 2012.

Cette année, le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aurait annoncé l’augmentation des frais d’inscription en thèse. Cette augmentation allait passer de 90.000 FCFA à 590.000 FCFA Selon les propos du secrétaire général de la FESCI.

En restant solidaire dans la lutte contre cette décision périlleuse, la fédération estudiantine de côte d’ivoire (FESCI) a remporté la victoire face au ministère en question. Selon la Fédération estudiantine de côte d’ivoire, il faut donner la chance à tous les étudiants de pouvoir s’inscrire en thèse. C’est à dire aux enfants des pauvres et aux enfants des riches.

