Forum/ Exploitation de la technologie pour transformer les systèmes éducatifs

Une chaine TV et de radio au profit du système éducatif sera bientôt créée en Côte d’Ivoire. Une information donnée, le mardi 25 Mai, par la ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné lors d’un forum virtuel de la Coalition mondiale de l’éducation organisé par l’UNESCO.

Ce forum a permis de donner des solutions locales prometteuses visant à renforcer les systèmes locaux d’apprentissage numérique. C’est dans ce contexte que Mme Mariatou Koné, par ailleurs porte-parole de l’Afrique de l’Ouest a évoqué la question de « la création d’une chaîne de TV et radio, la formation des acteurs impliqués dans le télé-enseignement, la création de salles multimédia dans les principales régions du pays et la mise à disposition des bibliobus dans des zones reculées en Côte d’Ivoire ».

L’idée de création d’une chaîne de télévision et de radio émise par la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, a pour objectif d’amplifier l’enseignement à distance afin qu’il n’y ait aucune interruption de l’apprentissage scolaire.

Ce forum compte 175 partenaires opérant dans 112 pays dont 30 pays d’Afrique. Cette édition a lieu à l’occasion de la Journée de l’Afrique et vise à explorer les possibilités d’exploitation de la technologie pour transformer les systèmes éducatifs.

