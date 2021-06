Gagnoa: un élève de Terminale surpris avec des stupéfiants et une somme de 50000 FCFA

Gagnoa est une ville située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire dans la région du Gôh. Dans sa ferme volonté de révéler le niveau du système éducatif ivoirien, la ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation Koné Mariatou a encore du travail à effectuer pour parfaire l’école ivoirienne.

En plus des grèves à répétition, des congés anticipés et du niveau catastrophique de certains élèves, le ministère de l’éducation doit inévitablement s’attaquer au phénomène de la drogue qui gangrène aussi l’école ivoirienne. Certains élèves s’adonnent à cœur joie à la consommation de ce stupéfiant très dangereux pour la santé. C’est le triste constat qui a été observé dans la cité du fromager le jeudi 10 juin 2021.

Un élève en classe de Terminale et candidat libre au BEPC 2021, le dénommé S. lbrahim, âgé de 25 ans, a été interpellé devant le Collège Siriki Koné (CSK) en possession de drogue, précisément du cannabis. Toute sa fouille démontrait que cette substance était destinée à la vente. D’ailleurs, il avait en sa possession plus de 50.000 F CFA. Pour sa défense, il aurait clamé son innocence en disant que c’était juste un colis à remettre à quelqu’un. Félicitations à la Police pour cette prouesse.

Rappelons que les épreuves écrites, initialement prévues du lundi 14 juin 2021 au vendredi 18 juin 2021, se tiendront du lundi 14 juin au mercredi 16 juin 2021.

actualiteivoire.info

