Grossesses en cours de scolarité et des comportements à risques: 200 élèves sensibilisées sur la puberté

L’association Pro-Kids Côte d’Ivoire a procédé le 9 novembre 2022, au lancement de son programme Girl’s Chat, un programme qui vise à sensibiliser 3000 jeunes filles chaque année dans les lycées et collèges. C’était au lycée moderne de Yopougon Andokoua.

Cette cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de 200 élèves sur le thème “La puberté”. « Cette année, nous allons couvrir quatre villes du pays, à savoir Abidjan, Daloa, Danané et Yamoussoukro. Avec notre approche qui vise à créer des cadres de rencontres et d’échanges mensuels avec 3000 jeunes filles par an, nous espérons contribuer plus efficacement à la réduction des grossesses en cours de scolarité et des Ist », a déclaré Aïcha Traoré, présidente de l’association Pro-Kids.

Mme Yvo, Assistante sociale dudit lycée, a dit ses remerciements à l’association qui intervient au sein de l’établissement depuis l’année dernière.

« Je suis vraiment contente de la reprise de l’activité au sein de l’établissement. Car depuis l’année passée, ce sont des rendez-vous de discussions utiles pour nous les filles », a confié pour sa part, Josiane K., une lycéenne.

C’est par une distribution de serviettes périodiques que l’activité a pris fin. Les élèves venues nombreuses sont retournées satisfaites avec des enseignements et des gadgets distribués au cours de la cérémonie. Le programme Girl’s chat se déroulera sur sept mois.

