Hackerspace : Un centre de formation aux métiers du digital ouvert à Abidjan

Le centre de formation aux métiers du digital, dénommé ‘’GOMYCODE’’ a procédé à l’ouverture officielle de son premier ‘’hackerspace’’, le jeudi 7 Septembre 2023, à Abidjan-Cocody-Palmeraie. Et ce, pour accompagner le processus national de transformation digitale amorcé par le gouvernement ivoirien.

En effet, le gouvernement a adopté le 22 décembre 2021 plusieurs stratégies nationales de développement du numérique, de l’innovation et de la cybersécurité. L’objectif étant de faire de la Côte d’Ivoire un pays majeur en termes d’innovation. Le pays s’est ainsi engagé à accélérer sa transformation digitale avec la digitalisation de l’administration publique, le service postal universel, la gouvernance électronique, le déploiement de la technologie 5G, la cybersécurité et les innovations.

Selon M. Thomas De Rouck, responsable de GOMYCODE Côte d’Ivoire l’initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation structurelle de l’économie ivoirienne. Opérant dans l’écosystème de l’innovation et du numérique, ce centre de formation implanté dans huit (8) pays africains met à la disposition des Ivoiriens des hackerspaces. Il s’agit d’espaces assez hybrides composés d’une salle d’événement, d’espaces de coworking, de salles de cours ainsi que de chill area (espace de détente).

« Nos formations tournent autour de 4 axes à savoir Développement web, Design (Ux/Ui), Data et Marketing digital ; sans prérequis. Nous travaillons de plus en plus avec une série de partenaires recruteurs qui viennent recruter dans notre pool d’Alumnis (certifiés) “, a indiqué M. Thomas De Rouck, responsable de GOMYCODE Côte d’Ivoire.

Basée sur un modèle d’apprentissage mixte (présentiel et distanciel), cette start-up panafricaine créée en 2017 par M. Yahya Bouhlel entend faciliter l’intégration de ses pensionnaires dans un marché du travail. Plus de 10.000 étudiants ont été formés durant ces trois dernières années.