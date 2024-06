Hausse du taux d’admission au Bepc au lycée Moderne de Mankono : Le proviseur remercie Béré Secours pour sa contribution

Le taux de réussite du lycée moderne de Mankono au Bepc connaît en la session 2024, une hausse de 2,1 points. Sur 306 candidats présents, 153 ont été déclarés admis. Ce qui fait un taux de réussite de 50%. A la session 2023, le lycée Moderne de Mankono avait enregistré 47,90% de taux de réussite.

Le mérite de cette évolution, selon le proviseur dudit lycée, Mamadou Cherif, revient d’abord à tous les personnels qui ont fait de la réussite des apprenants, leur leitmotiv. Ensuite à un partenaire qu’est Béré Secours qui, à travers des activités ; Entre autres, la sensibilisation contre les grossesses, l’organisation du concours de dictée et de lecture et le don de matériel didactique, a créé une prise de conscience chez nombre d’apprenants et amélioré les conditions de travail et de formation.

« Certes, les résultats connaissent une hausse mais force est de reconnaître que les apprenants du niveau 3e traînent encore d’importantes lacunes en français. C’est pourquoi, l’administration de l’établissement que nous constituons, comptons encore sur notre partenaire Béré Secours pour nous aider à travers d’autres stratégies comme les cours de soutien et la redynamisation du club littéraire », émet comme souhait le proviseur.