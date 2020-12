Insertion des jeunes/ Fernande N’goran reçu par le ministre de la promotion de la jeunesse et de l’emploi

Ce mardi 15 décembre 2020, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, a reçu en audience Fernande N’Goran, la plus jeune docteure en pharmacie en Côte d’Ivoire.

Dans sa politique de promouvoir et d’accompagner des jeunes, le Ministre Mamadou Touré s’est par ailleurs engagé à être aux côtés de ” sa filleule ” dans son projet de se rendre en France pour faire une spécialisation en contrôle qualité. En attendant de s’y rendre, Fernande N’Goran va s’inscrire pour prendre des cours d’anglais.

Cette formation sera totalement prise en charge par le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.

