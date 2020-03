La BNI offre 50 millions de FCFA au gouvernement pour lutter contre le Covid-19

50 millions de FCFA, c’est la somme que la Banque Nationale d’Investissement (BNI) a offert à l’État ivoirien, pour lutter efficacement contre la pandémie du COVID-19. Le don a été remis à Adama Coulibaly, ministre de l’Economie et des Finances, par Youssouf Fadiga, Directeur Général de la BNI.closevolume_off

Ce don est la participation de l’institution financière pour l’éradication de la pandémie du Coronavirus qui sévit à travers le monde depuis un certain temps.

Lors de la cérémonie, le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Fadiga a mentionné l’importance de la contribution des partenaires privés et techniques, dans cette crise sanitaire afin de trouver une solution définitive. « j’espère que cet exemple sera suivi, le coût total du plan de riposte sanitaire est de 95,9 milliards fcfa. Cela nécessite qu’il y ait des contributions de l’Etat, mais également des différents acteurs du secteur privé et les partenaires techniques et financiers », a-t-il déclaré.

Poursuivant, Adama Coulibaly a ajouté ceci : « Nous avons également reçu des instructions du premier ministre visant à élaborer un plan de réponse économique, parce que la riposte ne doit pas être seulement sanitaire . Le Covid-19 touche la société, mais aussi le fonctionnement des entreprises , il est donc important que cet aspect soit examiné ».

Youssouf Fadiga, Directeur Général de la BNI, a pour sa part invité les structures privées et partenaires financiers à emboîter le pas à sa structure afin d’appuyer l’Etat dans cette lutte. « La discipline collective et l’entraide permettront de faire barrière au Covid-19 », a t-il-déclaré.

