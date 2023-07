Opération d’affectation en ligne des élèves démarre le 25 juillet pour la rentrée scolaire 2023-2024

Abidjan, le 20 juillet 2023 – L’opération d’affectation en ligne des élèves en classe de sixième débutera le mardi 25 juillet 2023 à 23h59 et s’achèvera le mardi 08 Août 2023 à 23h30. Cette démarche concerne tous les élèves ayant obtenu au moins 85 points au Certificat d’Études Primaires Élémentaires (CEPE). Une avancée significative qui vise à offrir à chaque élève la possibilité de poursuivre ses études dans un environnement qui lui convient.

L’opération d’orientation/affectation en ligne débute le jeudi 10 Août 2023 à 23 heures 59

Annoncée par la Directrice de l’Orientation et des Bourses (DOB), Karidia Koné Soukoulé, lors d’une conférence de presse, cette initiative vise à faciliter et moderniser le processus d’affectation des élèves dans les établissements scolaires.

Quant à l’opération d’orientation/affectation en ligne des élèves en classe de seconde A ou C, elle débutera le jeudi 10 Août 2023 à 23h59 et s’achèvera le dimanche 20 Août 2023 à partir de 23h30. Cette étape est cruciale pour tous les élèves de 3ème désireux de continuer leur parcours dans les établissements publics ou privés et remplissant les conditions d’affectation à l’Enseignement Secondaire Général. Ces conditions incluent d’être âgé de 20 ans au maximum et d’avoir une Moyenne d’Orientation (M.O) supérieure ou égale à 10/20.

Désormais, les parents pourront aisément orienter et affecter leur enfant grâce à leur téléphone portable en envoyant simplement le mot-clé « DOB » par message au 9991, puis en suivant les instructions données. Cette opération rapide et pratique ne coûte que 200 F CFA, prélevés uniquement sur le crédit de communication, et dure au maximum cinq minutes (05mn).

Les parents d’élèves désormais au cœur du processus d’affectation de leurs enfants

Pour chaque niveau (sixième et seconde), l’accès aux établissements d’excellence est soumis à des conditions spécifiques, consultables sur la plateforme de la DOB (www.mendob-ci.org).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet gouvernemental de dématérialisation des actes administratifs, démontrant l’engagement du gouvernement à moderniser et faciliter l’accès aux services publics. De plus, elle place les parents d’élèves au cœur du processus d’affectation de leurs enfants, leur offrant ainsi une plus grande implication dans le choix du parcours scolaire de ces derniers.

Enfin, il est intéressant de noter que les taux de réalisation de l’affectation en ligne des élèves en classe de 6e ont connu une progression significative, passant de 66% en 2018 à 90,18% en 2020, pour atteindre 92,74% en 2022. Cette évolution positive témoigne de l’adoption croissante de cette méthode simplifiée par les parents et des avantages qu’elle procure. En réalité, l’affectation en ligne des élèves pour la rentrée scolaire 2023-2024 offre aux parents et aux élèves un moyen plus accessible et moderne de choisir leur parcours scolaire.