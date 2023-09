Politique d’alphabétisation : Les bons points de la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire célèbre le vendredi 8 septembre 2023, à l’instar des autres pays du monde, la Journée internationale de l’alphabétisation instituée par l’Unesco depuis 1965.

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, a fait une déclaration le mercredi 7 septembre 2023, à son cabinet à Abidjan-Plateau.

Elle a fait savoir qu’au titre de la session 2022-2023, des résultats importants ont été enregistrés.

Les centres d’alphabétisation ont assuré la formation de 58 505 apprenants, à savoir 42 798 femmes et 15 707 hommes. Également, des structures d’éducation non formelle ont encadré 3 975 enfants en âge d’être scolarisés, dont 1 787 filles dans les classes passerelles et 3 014 ont intégré les classes du primaire dans le système formel, cette rentrée scolaire.

Mariatou Koné a relevé que les centres d’éducation communautaires ont enregistré 80 199 élèves, dont 37 297 filles et 140 structures islamiques encadrées par les conseillers en déconcentré de la Direction de l’éducation non formelle (Denf) sont déclarées établissements confessionnels islamiques reconnus.

« Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts des femmes et hommes qui œuvrent pour le droit à une éducation pour tous », a-t-elle fait savoir.

Elle a appelé « les populations ivoiriennes et toutes les parties prenantes au développement de la Côte d’Ivoire, et à l’intégration de l’alphabétisation dans leurs programmes et projets comme un fondement essentiel du renforcement des capacités de production, des performances et du bien-être des populations ».

Malgré les efforts consentis par le gouvernement ivoirien, le taux d’analphabétisme est encore élevé, les besoins en éducation de base des enfants, des populations jeunes et adultes restent encore considérables.

Seule la mobilisation de la communauté, dans son ensemble, permettra d’y faire face par le biais d’une approche dynamique, multisectorielle et interactive.

C’est pourquoi la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a invité « les collectivités décentralisées, le secteur privé, les Ong nationales et internationales, la société civile, les communautés et l’ensemble des concitoyens à s’engager résolument aux côtés du gouvernement. Ce, afin d’améliorer le taux d’alphabétisation en Côte d’Ivoire ».

Et de conclure en ces termes : « Agissons ensemble, mutualisons nos efforts pour l’alphabétisation ».

L’édition 2023 est placée sous le thème : « Promouvoir l’alphabétisation pour un monde en transition : bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques ».

Le gouvernement ivoirien a inscrit l’alphabétisation au rang de priorité dans le système éducatif par la création, au sein du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, de quatre nouvelles directions.