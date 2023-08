Préeinscription des bacheliers 2023: dernier délai le 31 Août 2023

Les pré-inscriptions dans les universités publiques et privées, et dans les grandes écoles privées, au titre de l’année universitaire 2023–2024 sont ouvertes sur la plate-forme www.orientationsup.net, depuis le 05 août pour prendre fin le jeudi 31 août 2023, a rappelé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, dans un communiqué.

Le ministre qui a exhorté les bacheliers à procéder eux-mêmes à leur pré-inscription, a prévenu que passé ce délai, les bacheliers non pré-inscrits ne pourront pas procéder à leur orientation.

Sont concernés les bacheliers candidats officiels et les bacheliers candidats libres, qu’ils soient de nationalité ivoirienne ou non-ivoirienne.

Pour rappel, ce sont 109 166 admis au baccalauréat 2023 qui souhaitent s’inscrire dans des universités publiques et privées, et des grandes écoles privées pour la rentrée universitaire 2023-2024.