Quand les écoles sont fermées, les enfants ne sont pas privés seulement d’éducation

Pour les enfants les plus vulnérables, l’école est l’assurance de manger un repas par jour, de voir leurs amis et d’être moins exposés à la violence, au travail et au mariage des enfants, et aux grossesses précoces.

Nous manquons encore de données probantes sur la corrélation entre le taux de transmission de la COVID-19 et le fait que les écoles restent ouvertes ou fermées. Cependant, nous disposons de preuves formelles de l’incidence négative de leur fermeture sur l’apprentissage, la sécurité, la santé et le bien-être des enfants.



Les pays doivent accorder la priorité aux écoles dans leurs plans de déconfinement et à l’intérêt supérieur de chaque enfant.

