Remise d’une bourse de 30 millions de FCFA à Miss Mathématiques par la Directrice générale de IHS Towers Côte d’Ivoire, Fatim Cissé.

Les lauréates de la 17è édition du concours Miss Mathématiques ont été dévoilées le vendredi 28 juillet 2023. Kra N’dri Ange Victoria, élève en classe de Terminale C à l’Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville, et Marie Emmanuella Amani, élève au lycée Sainte Marie de Cocody, ont été couronnées respectivement pour le niveau Terminale et 3è. La cérémonie s’est tenue dans la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture de Treichville, sous le parrainage de monsieur Yacouba Hien Sié, Directeur général du Port Autonome d’Abidjan, et en présence du Directeur de cabinet de la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, ainsi que de plusieurs partenaires du secteur public et privé.

Notamment, IHS Towers Côte d’Ivoire, leader mondial dans l’industrie des tours et des infrastructures de télécommunications, s’est distingué pour la deuxième année consécutive. Fatim Cissé, Directrice générale pays du groupe, a remis une bourse d’étude de 30 millions de francs CFA à mademoiselle Kra N’dri Ange Victoria, ainsi que plusieurs ordinateurs aux deux lauréates.

Le professeur Saliou Touré, Président de la Société Mathématique de Côte d’Ivoire, a exprimé sa gratitude envers madame Fatim Cissé pour sa contribution essentielle à l’éducation, soulignant l’attribution de bourses d’études et de stages de formation aux jeunes filles et garçons, un soutien précieux pour le système éducatif.

Fatim Cissé a également pris la parole pour réaffirmer l’engagement continu de IHS Towers Côte d’Ivoire à soutenir et accompagner Miss Mathématiques, mettant en avant le plaisir de voir briller les filles dans cette discipline. Elle a encouragé les participantes à persévérer sur le chemin de l’excellence.

Miss Mathématique, une initiative de la Société Mathématique de Côte d’Ivoire, vise à encourager les jeunes filles à s’orienter vers les séries scientifiques, notamment les mathématiques, afin de contribuer pleinement au développement du pays. Le concours est réservé aux filles des niveaux 3è et Terminale C et E.