Rentrée scolaire : Enseignants présents, apprenants au petit trot… à Adjamé

Affluence moyenne, ce matin du lundi 11 septembre, jour de rentrée scolaire, au groupe scolaire Jean Delafosse d’Adjamé 220 logements. Dans la cour de l’établissement, qui compte quatre écoles primaires, des enfants gambadent.

Les retrouvailles donnent lieu à des jeux de course et de cache-cache. Quelques parents d’élèves devisent avec leurs enfants ou avec les encadreurs. « Tous les enseignants sont présents. Ce sont les enfants qui traînent encore les pieds », lance d’emblée Karidjatou Koné, directrice d’une des écoles. Elle assure que les cours vont effectivement débuter dans le courant de la semaine. Puisque toutes les dispositions sont prises et les conditions réunies.

La directrice de l’Epp Delafosse 2, Massandjé Diomandé, note également que les effectifs ne sont pas encore complets.

« Néanmoins, avec les écoliers qui sont présents aujourd’hui, les enseignants font déjà des révisions. Nous nous appuyons sur les emplois du temps de l’an dernier », indique-t-elle.

Venu accompagner son fils inscrit au Cp1 au Gs Jean Delafosse, Diallo Moustapha se dit honoré d’être désormais un parent d’élève.

« Pour son premier jour d’école, il fallait que je l’accompagne pour voir sa classe et que je l’encourage à rester avec ses nouveaux camarades », fait-il savoir. Fané Abdoul, en classe de Cp2, est heureux. « Je suis content de reprendre l’école. J’ai retrouvé mes amis. Il n’y a pas cours, donc on s’amuse », crie-t-il, visiblement enjoué de profiter d’une certaine liberté en ce premier jour d’école.

Autre lieu, même décor. C’était aussi jour de reprise des classes au lycée moderne Djédji Amondji Pierre d’Adjamé. Vêtus d’uniformes bleu-blanc pour les filles et kaki pour les garçons, de nombreux élèves ont pris d’assaut l’établissement.

A la grande satisfaction du proviseur, Moïse Mouya M’Bouké. « Ici, nous fonctionnons en double vacation pour les classes intermédiaires. Mais nous avons demandé à tout le monde de venir, ce premier jour de rentrée. Les cours ont effectivement débuté ce matin dans bon nombre de classes », se réjouit le chef d’établissement.

Soulignant que tous les enseignants ont déjà leur emploi du temps. Au nombre de ceux-ci, Mme Coulibaly N’Guessan, enseignante de français, était, à notre passage, à son premier cours dans une classe de seconde. « Les 2/3 des élèves sont présents. Le cours se déroule bien. Nous révisons quelques notions de l’an dernier », nous dit-elle.

Moïse M’Bouké rapporte que sur un effectif de 3 500 élèves, seuls 2 117 ont effectivement fait leur inscription en ligne. « Mais, conformément aux consignes de la ministre de tutelle, nous laissons les élèves venir au cours, en leur accordant le temps de finaliser leur inscription physique », rassure-t-il. Angela Bessou, présidente du conseil de gestion (Coges) du lycée Djédji Amondji, a, à son tour, appelé les parents d’élèves à prendre une part active à l’éducation de leurs enfants et à faire attention à

leur comportement tout au long de l’année scolaire.

Elle a également plaidé pour que l’État décaisse les subventions des Coges dans des délais raisonnables. Afin que ces fonds servent véritablement à l’entretien des écoles et à l’amélioration des conditions d’étude des enfants.

Comme au lycée Amondji, il y avait aussi du beau monde au lycée Nangui Abrogoua, toujours dans la commune d’Adjamé. Élèves, enseignants, encadreurs et parents étaient au rendez-vous, pour ce premier jour d’école.

« Nous sommes nombreux, mais pas suffisamment pour commencer les cours. Je rentre à la maison pour revenir demain », a confié Aminata Sylla, inscrite en classe de 6e.

Au collège Soma Samaké et au Lycée Harriste que nous avons visités par la suite, il régnait également une atmosphère de reprise d’école .