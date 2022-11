Semaine mondiale de l’éducation : Des tableaux blancs en remplacement des tableaux noirs au Groupe scolaire Notre Dame De La Paix

Ce programme vise à aider les écoles à transformer leurs salles de classe en remplaçant les tableaux noirs par des tableaux blancs. « Chaque année, nous célébrons la Semaine mondiale de l’éducation (Sme) en soutenant les établissements d’enseignement des communautés dans lesquelles nous opérons », a déclaré Sofiane Gordah, Directeur général, Côte d’Ivoire. Et d’expliquer que ce soutien découle de l’engagement de l’entreprise à améliorer les conditions d’apprentissage de 250 millions d’étudiants d’ici 2025, à travers le monde. Ce soutien, a-t-il indiqué, prend la forme de dons de produits, de rénovation d’installations, d’activités bénévoles avec des élèves et des enseignants. Et aussi de campagnes axées sur l’éducation.

C’est le Directeur marketing, Afrique occidentale et centrale Leonard Ehouabolet qui a présenté le programme de la semaine mondiale de l’éducation Bic. Il a fait remarquer que l’un des défis a identifié dans les écoles est le manque de tableaux blancs. Toute chose qui a poussé son entreprise à lancer son programme “BIC Velleda School Partnership”.

En plus du don de tableaux blancs dans les salles de classe, le Groupe a bénéficié de dons de produits de la marque et d'outils d'écriture. Ce soutien à l'enseignement s'est confirmé à travers l'engagement auprès des élèves par le biais de séances de dessin utilisant les produits BIC Kids.

Saluant cette initiative, la Directrice du Groupe scolaire Notre Dame De La Paix, la Sœur Yvonne Zrè a indiqué que cela va contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage. En vue d'offrir aux apprenants une école de qualité comme le dit le thème national de l'année scolaire 2022-2023, « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualités ».

Au nom de la Mère supérieure générale de la congrégation des sœurs Notre Dame de la paix, les élèves par la voix de leur porte-parole, Gbazaré Fleur en classe de CM2, ont salué la réalisation de ce projet visant à promouvoir la qualité et le développement du système éducatif

