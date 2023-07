À Dakar, l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) a basculé sur l’enseignement en ligne à la mi-juin pour ses 90 000 étudiants. Cette décision fait suite aux affrontements violents à la suite de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko. Une partie des étudiants dit non aux cours en ligne, qui nuirait, selon eux, à l’égalité des chances.

avec notre correspondant à Dakar , Juliette Dubois

Les allées de l’UCAD sont désertes, quelques rares voitures traversent le campus. Les étudiants, eux, ont dû quitter les lieux après les événements du 1er juin.

Les cours en présentiel ne reprendront pas avant octobre ou novembre et les amicales d’étudiants se vent debout contre la décision de passer à l’enseignement en ligne.

« Le Sénégal ne s’est pas encore préparé à faire des cours en ligne , s’insurge Modou Diagne, président de l’amicale des étudiants de Sciences juridiques et politiques. Matériellement et techniquement, c’est impossible. Il y a des étudiants qui habitent au fin fond du pays et qui n’arrivent pas à se connecter . »

L’université a fermé ses portes car, selon elle, le campus social qui accueille les étudiants n’est plus en mesure de fonctionner à cause des saccages. Les heurts qui ont suivi la condamnation d’Ousmane Sonko ont subi de nombreux dégâts sur les infrastructures de l’université.

Une fausse excuse pour Alioune Diallo, président de l’amicale des étudiants en médecine. « Les dommages ne sont pas tellement importants : les pavillons où nous logeons sont intacts, les restaurants où nous nous nourrissons sont tout aussi intacts. »

Une grande majorité des étudiants a décidé de boycotter les cours en ligne, selon les syndicats étudiants.

Mais le passage au numérique n’est pas impossible pour le professeur Claude Lishou, enseignant à l’École polytechnique au sein de l’UCAD. « Dans ce troisième millénaire, le distanciel aussi fait partie d’un mode de diffusion du savoir. Tout ce qui est des ressources peut être téléchargé par l’étudiant en moins de cinq minutes, et il peut maintenant lire ces documents en hors ligne. Moi, pendant que je vous parle, mon cours est terminé, l’examen est déjà fait. »

Le rectorat n’a pas souhaité répondre aux étudiants, mais assure que le taux de connexion est satisfaisant.