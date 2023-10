SENEGAL-EDUCATION / Ziguinchor : le SAES annonce une suspension des activités pédagogiques, mardi et mercredi

Ziguinchor, 17 oct (APS) – Les membres de la section du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) de l’université Assane-Seck de Ziguinchor (sud) ont décidé de suspendre leurs activités pédagogiques, mardi et mercredi, en guise de protestation contre le non-paiement de sommes dues au personnel d’enseignement et de recherche dudit établissement académique.

Le bureau de la section SAES de Ziguinchor soutient dans un communiqué qu’‘’aucun acte concret n’a été posé par l’administration de l’université dans le cadre d’une prise en considération notoire des préoccupations du personnel d’enseignement supérieur’’.

C’est la raison pour laquelle, ‘’en guise d’avertissement’’, les membres dudit syndicat ont décidé de ‘’suspendre, sans réserve aucune, les activités pédagogiques (cours, soutenances de mémoires et de thèses, délibérations, etc.) et toute participation à des activités administratives et réunions, mardi 17 et mercredi 18 octobre 2023’’.

À la suite d’une assemblée générale tenue le 11 octobre, le bureau de la section université Assane-Seck de Ziguinchor du SAES s’est réuni le 14 pour ‘’examiner soigneusement la situation de l’université et le niveau de respect de l’engagement de l’administration’’.

Il dénonce le ‘’dilatoire’’ de l’administration universitaire ‘’quand il s’agit d’honorer ses engagements vis-à-vis du personnel d’enseignement et de recherche’’.

La section SAES de la même université déplore aussi ‘’la dette lancinante due au restaurant du syndicat’’.

‘’Le paiement des salaires du personnel d’enseignement et de recherche est toujours relégué au second plan, et l’alignement administratif et financier [des] promus du CAMES n’est pas encore traité’’, selon les syndicalistes.

‘’Le budget prévu, notamment le rallonge, pour payer les salaires des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2023 est toujours en attente’’, affirme le communiqué.