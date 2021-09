Universités d’Afrique: faut-il supprimer certaines filières de l’enseignement?

L’Université du Rwanda a entamé, depuis quelques mois, un processus de suppression ou de révision des filières à faible employabilité. C’est une réforme qui vise principalement les filières non scientifiques, à savoir les arts et les sciences sociales. Il s’agit entre autres de la sociologie, de l’anthropologie et de la philosophie, jugées inadaptées au marché de l’emploi.

L’Union africaine estime la pénurie en ressources humaines en Afrique à plus de huit millions de médecins et de spécialistes, plus d’un million de chercheurs, plus de quatre millions d’ingénieurs et de près de 70 000 agronomes, pourtant le taux de chômage ne cesse d’augmenter dans les pays africains.

Les universités du continent doivent-elles suivre l’exemple rwandais ? Quelles filières devraient être supprimées ou révisées ? Selon vous, les formations sont-elles adaptées aux besoins du marché du travail sur le plan local ?

Melv Le Sage

Comments

comments