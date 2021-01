Zuenoula/ Congés anticipés. : une somme de 3000 FCFA exigée aux élèves avant la reprise des cours

Suite à leur plaidoirie pour la reprise des activités pédagogiques dans le département, les élèves devront payer la somme de 3.000 FCFA chacun à partir de ce lundi 25 Janvier, a indiqué la page Facebook Un Tour Dans La Marahoue dans une publication officielle.

Ce montant devrait servir à réparer les dégâts causés au sein des établissements scolaires du département dans le cadre des manifestations pour congés anticipés.

Cette décision a en effet reçu l’approbation du directeur régional de l’éducation. Elle a également été saluée par les parents d’élèves et les élèves en particuliers.

Un grand merci a été adressé au gouvernement, à la ministre de l’éducation nationale, à tous les cadres et élus, à toutes les ONG et partenaires de l’éducation nationale, aux chefs et parents d’élèves et à tous les acteurs associés.

Notons que la réunion de ce jour 23 janvier 2021, a rassemblé les acteurs de secteur de l’éducation, les autorités locales, les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes.

La réouverture des classes sera donc possible dès la semaine prochaine.

