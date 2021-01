Bouaké: le maire Nicolas Djibo offre des présents aux malvoyants

Ils sont malvoyants pour les uns, mal entendants pour les autres. Et grâce à la politique sociale inclusive du Maire Nicolas Djibo, tous ont pu recevoir les présents du père Noël, au même moment et au même titre que les autres enfants de leur âge.Si cette fête a été possible, c’est grâce aussi aux initiatives de la 2eme adjointe au Maire, Madame Diomandé Krotoumou, épouse Ouattara.Au cours de cette célébration qui a eu pour cadre, le Foyer des jeunes de Koko, plusieurs hommes de l’ombre dans le prise en charge scolaire des enfants handicapés, ont été distingués et remerciés par la Mairesse qui représentait le Premier magistrat de la commune.

Perle Lola

Comments

comments