Cet jeune diplômé et entrepreneur à Aboisso montre l’exemple

Le message inspirant de Prince Willie Bidan, jeune diplômé et entrepreneur vendeur de pain à Aboisso: “Jusque-là tout va bien. “Merci Seigneur” est ma seule prière car ça renferme tout, surtout pour la SANTÉ.

Petit conseil, arrête d’aller déposer des CV et lettres de motivation qu’on ne lira jamais, assieds-toi et vends de l’alloco au quartier, vends des galettes, fais quelque chose où tu seras ton propre patron et tu verras que tu auras perdu 5 ans ou plus de ta vie à attendre que ton bonheur vienne des autres.

Il n’y a pas de sous métier et l’humilité précède la gloire.

Perle Lola

