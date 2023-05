Coopération commerciale : Singapour se connecte à la Côte d’Ivoire

A l’initiative de « Entreprise Singapour », l’Agence d’investissements du commerce et de l’industrie du gouvernement de Singapour, une délégation singapourienne a séjourné à Abidjan du 7 au 10 mai 2023, en mission de prospection.

L’objectif de cette mission, selon le communiqué produit à cet effet, est de repérer les secteurs d’investissements possibles et de cibler les produits ivoiriens qui peuvent intéresser Singapour.

Pour ce faire, à la tête d’une délégation de 12 entreprises singapouriennes, Jean Ng a précisé que Singapour est intéressé particulièrement par le secteur ivoirien de la consommation et de l’agro-industrie. « C’est la seconde fois que nous organisons une mission de prospection dans le secteur de la grande consommation à Abidjan. La première était en 2018 et tous nos plans d’investissement ont été stoppés par la pandémie. Donc cette année est primordiale pour nous en Afrique de l’ouest, spécialement le marché francophone », a fait savoir la cheffe de délégation.

Il a ajouté qu’Abidjan étant une plaque tournante en Afrique de l’ouest francophone, il est donc important pour les entreprises singapouriennes de s’y établir et distribuer leur production dans un premier temps. En second lieu, elles souhaitent établir des partenariats avec des distributeurs sur le long terme pour s’implanter. « A long terme, nous pourrions éventuellement aussi délocaliser une partie du travail de production et de fabrication à Abidjan », a-t-elle déclaré.

Selon la femme d’affaires, une gamme de produits singapouriens est susceptible d’être très bientôt sur le Marché ivoirien « tels que les ships, des spaghettis, des biscuits, etc. ». Par ailleurs, elle a indiqué qu’il y a des compagnies de Singapour qui sont intéressées par la transformation de la noix de cajou en produit fini. « En termes de diversification des produits, nous travaillons sur le sujet… »

Les premiers contacts visent surtout à créer les canaux d’échanges commerciaux. A ce titre, le prochain forum d’affaires Afrique-Singapour prévu au mois d’août permettra de mieux tracer les sillons d’une coopération bilatérale durable et bénéfique à tous.