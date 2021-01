Côte d’Ivoire: affaire de 5000000 avant d’exercer dans la livraison, un opérateur économique réagit

L’opérateur économique El Hadj Nama Bouaké suite à la décision de l’ARTCI annonçant que les entreprises ou structures de livraison seront désormais dans l’obligation de s’acquitter de taxes et d’une autorisation d’exercer d’un montant de 5 millions de FCFA :«Une personne qui s’endette à 350. 000 fr ou 400. 000 fr pour s’acheter une moto pour faire la livraison, afin de subvenir à ses besoins , vous demandez à cette personne de payer une caution de 5.000.000 pour exercer cette activité ?Si cette personne disposait de ladite somme( 5000000) pensez-vous vraiment qu’elle allait exercer cette activité ?Souvent tu te demandes dans quel état psychologique sont les gens ou qu’est-ce qu’ils fument, quand ils prennent certaines décisions ?Quand tu vas à la Mosquée et que l’Imam dit ( Fasse Allah que ceux qui nous gouvernent aient pitié de nous) c’est maintenant que je comprends le sens de cette bénédiction .Comment on peut gouverner un peuple et ignorer ou ne pas connaître les réalités que ce peuple vit ?Leurs stratégies est simple, ils vont étouffer les petites entreprises et ils vont signer des partenariats avec des multinationales ( Glovo et Jumia) voir même prendre des ACTIONS dans celles -ci, et leur OCTROYER LE MONOPOLE du service , donc à part ces MULTINATIONALES personne d’autre ne pourra exercer cette activité, un peu comme LE MONOPOLE octroyé à IVOSEP.Souvent tu as l’impression qu’il y’a une volonté délibérée d’appauvrissement de la masse.Ils appauvrissent les gens, eux seuls détiennent la richesse, les autres vont se soumettre à eux, ils se font passer pour des bons Samaritains en se promenant en ville avec les caméras pour distribuer des billets de banques ici et là !

