Côte d’Ivoire: Akoupé-Zeudji, création d’une nouvelle cimenterie à la zone industrielle Pk24

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie a présidé le jeudi 28 janvier 2021 la cérémonie d’inauguration officielle de la cimenterie de la Société Ciment Côte d’Ivoire (SCCI) à la Zone industrielle PK24 d’Akoupé-Zeudji.

Filiale d’Atlantic Financial Group, la SCCI est spécialisée dans la fabrication et la vente de ciment et dispose d’une capacité de production annuelle de 1,5 million de tonnes pour un investissement de 60 milliards Fcfa. Elle permettra de créer 300 emplois directs et 1069 emplois indirects.

Son ouverture intervient dans un contexte relativement favorable pour le secteur du ciment qui connait une évolution spectaculaire, avec une capacité nominale de production qui est passée de 2 400 000 tonnes en 2011 à environ 5 700 000 tonnes en 2017, puis à 12 550 000 tonnes en 2019, soit une hausse globale de 423% entre 2011 et 2019.

