Côte d’Ivoire: autonomisation, 52 femmes achèvent leurs formations

La 3ème édition du LEF ( Leadership et Entrepreneuriat féminin), un programme national d’autonomisation de la jeune fille, vient de connaître son apothéose.Dimanche, sous la houlette de la conceptrice dudit programme à Bouaké, Nady Nadinga, ce sont au total 52 jeunes femmes qui ont été formées et coachées, d’abord, en ligne sur un mois puis, en présentiel sur 10 jours. La cérémonie de leur sortie officielle qui a eu pour cadre le Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, s’est tenue, en présence du Premier magistrat de la commune, Nicolas Djibo.<< Ce programme a eu pour objectif de valoriser le leadership et l’implication communautaire des jeunes filles, à les inciter à des prises d’initiatives, de valoriser les initiatives locales féminines, de promouvoir les valeurs du genre et du développement durable >>, a expliqué Mademoiselle Nady.

