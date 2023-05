Entrepreneuriat: Arian Simone récompense 3 entrepreneurs ivoiriens à hauteur de 5 millions de FCfa chacun

Faire des jeunes entrepreneurs d’aujourd’hui les futurs leaders de demain, c’est l’objectif de Fearless Fund, qui a lancé une compétition en avril dernier. Il s’agit de “Pitch Compétition”.

Cette saine émulation des projets d’entreprises a permis à trois entrepreneurs jeunes de bénéficier de 5 millions de FCfa chacun, au cours de la finale le 13 mai, à Abidjan-Plateau.

Le podium a été raflé par la société Rizicole de Sidibé Yamoudou, ‘’La maison de l’anacarde’’ portée par Marie France Kramo et des Chichis, Dc Compagny de Fatoumata Sagara.

« Cette initiative vise à apporter une autonomie économique et des ressources additionnelles aux futurs leaders de demain, afin qu’ils puissent élargir leur rêve d’entrepreneuriat. Des centaines de pitchs nous ont été parvenues et nous les avons réduites au top dix. La collaboration s’est faite avec le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique et le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant », a précisé Arian Simone, fondatrice de Fearless Fund, initiatrice de cette action.

Après avoir lu les pitchs des finalistes, elle a retenu, en présence d’un jury, les trois meilleurs projets. En cinq minutes, les entreprises du top dix ont montré la pertinence de leurs actions et l’innovation qui y ressort.

Il faut savoir que pour cette édition de lancement, les projets d’entreprises soumissionnés touchaient essentiellement à l’agro-vivrier, à l’ingénierie, à la technologie et au commerce, le tout soumis à des critères d’innovation et d’originalité.

Quant aux fonds destinés aux vainqueurs, ils seront investis sans intermédiaire dans les projets concernés, sous le regard d’un observatoire mis en place par la fondation Fearless, avec l’appui technique du ministère de la Jeunesse de Côte d’Ivoire qui a donné sa caution institutionnelle à cette initiative salutaire.

Rappelons que Arian Simone est américaine d’origine. Elle a été adoptée par la Côte d’Ivoire et faite reine dans le Sud du pays.

Avant “Pitch Compétition”, cette philanthrope au grand cœur avait déjà posé un acte fort à Grand-Béréby où elle a fait don d’une école toute équipée au village de Dowa, avec des logements pour les enseignants.