Freddie figgers, sa fortune est élevée à plus de 60 millions de dollars aujourd’hui

Les premières heures de sa vie ont été difficiles. Bébé, il est abandonné dans une poubelle dans une campagne en Floride. En grandissant, il essuie les railleries et les moqueries de ses camarades qu’ils le nomment “l’enfant poubelle”. Je me souviens de l’époque où je descendais du bus scolaire et où les enfants m’attrapaient et me jetaient dans les poubelles en se moquant de moi”, se rappelle-t-il dans une interview sur BBC.

Adopté par le couple Figgers, ces derniers lui offrent pour ses 9 ans, un ordinateur. Un déclic. Le jeune Freddie se passionne pour cet engin qui est en piteux état. Il apprend par là ce qu’il nomme “le langage des ordinateurs”. A 12 ans, il décroche son premier job. “Il n’y avait pas de technicien informatique dans le laboratoire informatique, donc quand une machine arrêtait de fonctionner, ils la débranchaient et l’empilaient avec les autres machines cassées. Je les prenais et je remplaçais les parties endommagées de l’une par les bonnes parties de l’autre”. Ses efforts tapent à l’œil, au directeur exécutif d’un programme de la ville de Quincy en Floride. Ils y avaient des dizaines d’ordinateurs cassés et Freddie s’est consacré à les réparer en y allant tous les jours après l’école.

A 15 ans, alors qu’il travaillait encore pour la municipalité, une entreprise a proposé un programme de surveillance des compteurs d’eau sous pression pour 600 000 dollars. A ses 17 ans, son père est atteint d’Alzheimer. “Il quittait la maison en pensant qu’on le poursuivait et parfois il oubliait de mettre sa chemise ou son pantalon, mais j’ai remarqué qu’il ne manquait jamais de mettre ses chaussures, alors j’ai ouvert leurs semelles, j’y ai mis un circuit, avec un microphone, un haut-parleur et une carte réseau à large bande et j’ai intégré cela à mon ordinateur portable”. Une technologie qui lui a permis de savoir où se trouvait son père. “Il ne voulait pas m’abandonner, donc je n’allais pas l’abandonner. ” Mais malheureusement, son père meurt. Freddie vend pour plus de 2 millions de dollars la technologie de la chaussure intelligente qu’il avait créée pour s’occuper de son père. Le Floridien crée sa fondation qui offre des bourses aux étudiants afro-américains et fournit des secours en cas de catastrophe. Sa fortune est aujourd’hui élevée à plus de 60 millions de dollars.

Son crédo : “Ne laissez pas votre situation définir qui vous êtes et donner des opportunités aux autres”.

Perle Lola

