Abidjan: ce qui s’est passé ce lundi 15 février sur l’axe Yopougon-Adjamé

La circulation est au ralenti, voire quasi inexistante ce lundi 15 Février dans le sens yopougon-Adjamé . Depuis 7 heures, ce matin, de nombreux usagers de la voie express yopougon Adjamé devront jouer de patience. La cause à un carambolage de plusieurs véhicules survenu à quelques mètres de la sortie de Yopougon. Un conducteur de camion 10 tonnes, lâché par ses freins est rentré en collision avec des véhicules dont des gbaka et des voitures de particulier occasionnant l’obstruction de cette voie et causant un embouteillage monstre sur celle-ci menant à Adjamé. Selon des sources présentes sur les lieux, on ne dénombre pas de victimes mais des blessés graves. Les secours sont sur place pour procéder aux premiers soins et de degager la voie.

C’est le moment d’exhorter une fois de plus les uns et les autres à la prudence et à la limitation de la vitesse sur cette voie. On ne le dira jamais assez la vitesse tue et que l’imprudence est la mère des pleurs.

