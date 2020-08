Abidjan-Cocody: un serpent mystérieux dans une valise

Une découverte insolite a été faite au petit matin de ce mercredi 19 août 2020 à Abidjan, à la rivera Anono. A en croire les témoins de l’évènement, il s’agit d’un serpent mystique qui vomit de l’argent.

Ce mercredi 19 août 2020, un fait inattendu et mystérieux a réveillé la population de la Rivera Anono à Abidjan. A en croire les témoins, une valise remplit de billet de banque de FCFA a été découvert par une mère de famille dans la chambre de son fils.

« Ce matin je me suis réveillée comme d’accoutumée très tôt pour aller au travail alors je décide de remettre le déjeuner de mon fils qui a 22ans, c’est là que je vois une valise inhabituelle et très sale sous le lit de mon fils pendant qu’il dormait, alors sans l’ouvrir je l’ai porté jusqu’au dépotoir d’ordures et je l’ai balancé dans les ordures », raconte la maman du jeune homme.

Le fils réveillé et ayant constaté la disparition de sa fameuse valise, crie « ma Maman m’a tué ». Il poursuit en notifiant sous de chaudes larmes : « ce que vous voyez est un Serpent Mystique de Richesse je l’ai reçu par un marabout du Mali avec mes amis brouteurs. Lorsque vous commandez le Pouvoir de ce serpent, il devient votre femme et vous ne pourrez plus avoir d’autres femmes dehors ou avoir des rapports sexuels dehors avec une autre femme sinon… »

Il continue en ajoutant : « Ce serpent est matérialisé par une Bague Mystique que je porte sur mon doigt afin qu’il soit présent 24/24 dans ma vie. Je dois coucher avec ce serpent 3 fois par Mois. Malheur s’il trouve une autre femme dans ma chambre et sur mon lit. »

Il ne prendra plaisir que si je verse en lui mon sperme

Et pour finir, le jeune homme de 22 ans affirme : « ce serpent ne prendra plaisir que si je verse mon sperme en lui et si à la fin il est satisfait d’avoir fait l’amour avec moi je le remets dans la valise et chaque jour il vomit une somme de 10.000.000 CFA et si une autre personne retrouve cette somme d’argent 10 minutes après ces billets se transforme en du papier. »

Que deviendrait donc ce jeune homme dont le secret de richesse fut ainsi dévoilé?. Faut rappeler que les jeunes présents ont emporté le serpent.

