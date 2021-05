Abidjan: Faya, un livreur de glovo décède dans un accident grave

Glovo est une structure de livraison qui emploie de nombreux jeunes de quoi faciliter la tâche à la population. Avec un service efficace et rapide, cette structure devient de plus en plus utiliser.

L’après-midi aux environs de 15h30, un drame vient de se produire au regard impuissant de tous. En effet, à l’instant à la Riviera faya en face de playce un livreur de glovo a été percuté violemment et est décédé sur le champs. Le jeune qui a été percuté s’appelle apparemment N’da et celui qui l’a percuté a des locks avec une fourgonnette blanche . Il est actuellement aux mains de la police, tout les livreurs de glovo veulent le lynché ce qui a provoqué une grosse tension et un ralentissement des véhicules aux alentours. Pour l’instant les faits ne sont pas encore bien étayé , nous y reviendrons sûrement.

Nous rappelons aux uns et autres d’être prudents, de respecter les codes de la route car plusieurs vies sont en danger. Repose en paix brave jeune homme. Quelle mort tragique !

LaurèneDePrisca

Comments

comments