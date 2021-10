Abidjan : sa maison a été pillée après son décès sous le regard impuissant de la veuve

C’est terrible, les parents d’un défunt époux pillent sa maison sous le regard impuissant de la veuve à Yopougon.

La ville d’Abidjan a été témoin d’un d’un pillage des biens du défunt mari d’une veuve légalement mariée à lui.

Ils sont légalement mariés et ont 2 enfants de 11 et 2 ans. Mr Yao décédé à encore son corps à la morgue, pendant ce temps sa veuve se voit dépouiller sous le regard innocent et impuissant de ses bambins désormais orphelins.

Terrible !!!!!

L’ information nous a été fournie par l’artiste Sheggey Julie cousine à la veuve.

Sapel MONE

