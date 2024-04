Abobo : Un lieutenant de police interpelé à la suite du démentiellement d’un fumoir au quartier Kennedy

Le lieutenant de Police A. K. Thomas, en service au Service régional de la Police Judiciaire (SRPJ) de Yamoussoukro a été interpellé à la suite du démantèlement d’un fumoir, le jeudi 25 avril 2024, à Abobo Kennedy.

Un officier de la police nationale a été interpellé, le jeudi 25 avril 2024, à la suite du démantèlement d’un fumoir dans le quartier Kennedy, à Abobo.il s’agit du lieutenant A. K. Thomas, âgé de 45 ans, en service au Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) de Yamoussoukro. Mais comment s’est-il retrouvé dans cette situation délicate ?

Selon nos sources, le jour des faits, une arme de type Berreta garnie de 9 cartouches a été découverte au cours d’une opération de démantèlement d’un fumoir à Abobo Kennedy, après la fuite des suspects. A côté de cette découverte, une carte d’un officier de police et une carte d’identité au nom de A. K. Thomas. Les investigations menées ont permis d’interpeller le susnommé avec un visage tuméfié. A l’en croire, il aurait été tabassé par les dealers en voulant les rançonner pour causes de difficultés financières.

Qu’à cela ne tienne. Il a été conduit et interrogé à la Brigade d’Abobo gare. Lors de son interrogatoire, il a affirmé être un lieutenant de police en service au Service Régional de la Police Judiciaire de Yamoussoukro. En outre, il a fait savoir que l’arme et les munitions saisies sur les lieux lui appartiennent.

Mais que faisait-il dans le fumoir ? A cette question, il a affirmé être venu pour une formation à la police économique depuis le vendredi 19 avril 2024 et fréquente ce lieu depuis 2019. A la suite de ses déclarations, un compte rendu a été fait au commissaire du gouvernement et à sa hiérarchie. Son chef de service a été informé. Après son audition, il a été remis à sa hiérarchie. Le matériel saisi a été mis à la disposition de sa hiérarchie. Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les services de police dans la lutte contre le trafic de drogue et l’importance de l’intégrité des forces de l’ordre. Les circonstances entourant l’implication du lieutenant Thomas soulignent la nécessité d’une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et restaurer la confiance du public dans les institutions de sécurité.