Accident de la circulation à Duékoué-Guésabo: un jeune infirmier fraîchement sortie de l’INFAS vole au secours des victimes

Le Jeudi 11 Mars 2021, un accident mortel a eu lieu sur l’autoroute de Duékoué-Guésabo.

Plus d’une trentaine de blessés impliqués dans un accident entre un mini-car et un gros camion dont un traumatisé crânien grave.

Cet infirmier diplômé d’état qui n’a pas encore été affecté par l’état de cote d’ivoire, devait assurer la couverture médicale de la campagne d’un candidat à la députation. Il avait un gros lot de médicament sur lui. De passage dans la zone, Lorsqu’il a vu l’accident, il était le seul agent de santé à proximité.

En attendant les sapeurs-pompiers, il a utilisé l’ensemble des médicaments prévu pour la campagne pour soigner et maintenir en vie les blessés sur le lieu de l’accident et surtout le traumatisé crânien qui etait initialement dans un coma.

Finalement les sapeurs-pompiers sont arrivés et ont évacué les blessés au CHR de Duekoué après avoir énormément félicité le jeune infirmier.

Cet événement m’a été raconté par l’une des victimes de l’accident. J’ai recherché et retrouvé l’infirmier en question. Il s’agit de Mr. Remy Essan . Fraîchement diplômée de l’INFAS, pas encore affecté par le ministère de la santé.

Merci et encore Félicitations à toi Jeune frère.

Que L’amour du travail, l’envie de soigner et d’être utile guide toujours tes pas.

Docteur Osman Cherif

