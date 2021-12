Accident survenu sur l’axe Yabayo- Gagnoa : “J’ai vraiment vu de choses qui vont me fatiguer toutes ma vie”, le triste témoignage d’un internaute

Un car de la compagnie Sbta en provenance d’Abidjan est entré en collision, mercredi avec un autre de la même compagnie venant de Soubré. 24 h plus tard, un internaute raconte ce qu’il a vu.

“Hier j’appelle mon pote et je lui demande d’aller me déposer à la gare de sbta à 4heure car je devais venir sur sanpedro pour les congés

Heureusement je me suis réveillé à 5heure je m’apprête et à 5h30 mon ami vient me chercher pour me déposer à la gare moi et un frère

Arrivé à la gare il ce trouve qu’il y a une grande foule qui se rendait à sanpedro, je me mets donc dans le rang pour pouvoir prendre mon ticket et là un jeune travaillant à sbta me propose un ticket pour le deuxième départ, vu que nous étions deux moi et l’un de mes freres et que le jeune m’avait proposé qu’un seul ticket j’ai heureusement refusé

J’ai finis par prendre le 4 eme depart

Nous étions derrière le deuxième départ aux environs de 14heure vers liliyo sur la route de yabayo quand il y a cet accident qui a fais plusieurs morts

J’ai vraiment vu de choses qui vont me fatiguer toutes ma vie

J’ai vu quelqu’un avec le crâne bri.é, quelqu’un qui a été cou.é en deux partie et d’autres choses vraiment…

Je veux juste dire merci à Dieu car sa aurait pu être moi où quelqu’un que je connais

Mes condoléances à toutes les familles éplorées

Tout n’est que grâce”

Sincères condoléances encore aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux victimes

