Adzopé: un prêtre perd la vie à la suite d’une violente collision avec une BMW

Adzopé est une ville située au sud de la Côte d’Ivoire, dans la région de La Mé à 105 Kilomètres de la capitale économique. La commune d’Adzopé est le chef-lieu de la région de la Mé chef-lieu de Département et Sous-préfecture.

Un prêtre perd la vie à la suite d’une violente collision. Il était prêtre d’une paroisse. Il a quitté la région de l’indenié Djuablin le jeudi 13 Mai 2021 pour destination Abidjan. Il avait pris toutes les dispositions possibles pour son voyage, sauf une. Il n’avait pas mis sa ceinture de sécurité avant de prendre la route. Malgré tout, le voyage se passait très bien avant de franchir la région de la Mé.

Il ne savait pas qu’il avait rendez-vous avec la mort à Adzopé précisément sur la voie de contournement de la ville, il n’existe plus le panneau stop au carrefour situé sur un virage et qui permettait aux automobilistes, venant de la nouvelle gare, de ralentir leurs vitesses avant d’aboutir sur la voie principale. C’est donc ce mauvais décor là qui l’attendait à Adzopé.

Aux alentours de 15 h, une voiture personnelle de marque BMW, à bord duquel se trouvait un médecin selon nos sources, en provenance de la nouvelle gare d’Adzopé a fait une mauvaise appréciation de la route pendant sa sortie sur la nationale 1. Le prêtre qui roulait à vive allure n’a pu éviter cette présence subite. Il heurte de plein fouet la BMW.

À la suite de ce violent choc, le prêtre qui n’avait pas mis sa ceinture de sécurité, est éjecté de son véhicule pendant que celui-ci est encore dans les airs. Il tombe sur la tête et meurt sur le coup. Son véhicule, après carambolage s’est immobilisé à presque 100m. Le bruit assourdissant bruit alerte les habitants de la nationale 1 et se rendent sur les lieux. Les sapeurs pompiers ont également été alertés par ces derniers ainsi que la police. Malheureusement, les pompiers n’avaient plus de rôle car il s’agissait de mort d’homme. Ils ont rebroussé chemin en lieu et place du corbillard qui a conduit le corps sans vie de l’homme de Dieu à la morgue.

