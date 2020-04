Affaire d’une ampoule caméra cachée dans les chambres d’hôtel: le gérant mis aux arrêts

Selon les informations relayées par sur le site IvoireInfo.net, une ampoule caméra installée par le gérant d’un hôtel à Yopougon a enregistré les ébats sexuels de ses clients. Selon les dires d’un usager qui est venu prendre du bon temps avec sa nouvelle conquête, la chambre était munie de deux ampoules. Une ampoule de type Led et une autre banale, mais émettant un clignotement peu ordinaire. Un signe qui a poussé la curiosité de ce dernier à aller voir l’ampoule de plus près. La suite, il constate qu’il s’agit d’une caméra cachée. Précipitamment, le couple s’est rhabillé et a menacé le

réceptionniste et les gérants d’une plainte. Conscient de la gravité de la situation, les mis en cause ont avoué leur forfait et reconnu avoir filmé 300 ébats sexuels. Donc ils avouent posséder 300 vidéos enregistrées. Le lendemain, la police les embarque et les inculpe. Pour l’heure, la police détient la clé USB et la grande question qui se pose est de savoir si les vidéos n’ont pas encore été propagées sur les réseaux sociaux.

Lire sur linvestigateur

