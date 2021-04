Affaire meutre d’une jeune fille à Angré : le communiqué de la DGPN

” Le jeudi 08 avril 2021, aux environs de 11 heures, au CHU d’Angré, une jeune fille y a été conduite et a succombé des suites des lésions occasionnées lors de son agression dans une résidence meublée à Angré 9ème tranche.

Après investigation, les agents de la Police Criminelle ont pu interpeller, le 16 avril 2021, le nommé ZVRI, âgé de 28 ans.

Interrogé, ce dernier avoue avoir été en compagnie de la défunte à ladite résidence meublée quelques heures avant sa mort.

Aussi, celui-ci a reconnu avoir administré de la drogue dans la boisson pour affaiblir sa victime avant de la violenter, la violer et la dépouiller de ses biens ( argent, téléphone, et autres).

Ce dernier a été formellement identifié par une trentaine de victimes pour viol, chantage, administration de substances nuisibles à la santé, publication illégale d’éléments d’identification de personnes physiques et séquestration.

Selon les témoignages, il se ferait aider par deux (02) acolytes dont une jeune fille. Ceux-ci sont activement recherchés par la Police. Par ailleurs, selon les archives, le nommé ZVRI, a été déjà condamné pour viol.

Il sera pour une seconde fois conduit devant le parquet pour répondre de ses actes. “

