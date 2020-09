Affaire se*tape de Alain Toussaint: Les brouteurs lui réclamaient 5000 euros

Dans la journée de jeudi 10 septembre 2020, une vidéo à caractère pornographique a circulé sur des réseaux sociaux. Elle a été attribuée à Toussaint Alain, consultant en communication politique. Tous les détails d’un grossier chantage exercé sur Toussaint Alain pour 5000 euros à lui réclamés par un vaste réseau de brouteurs.Tout commence de façon banale.

Une dame dénommée Laurene N est rentrée en contact avec Toussaint Alain le mercredi 9 septembre 2020, sur les réseaux sociaux, en lui disant qu’elle aurait en sa possession un document important le concernant. Malgré l’insistance du concerné, elle n’a dévoilé ni la nature du document ni son contenu. Dans la nuit de mercredi 9 à jeudi 10 septembre 2020, le chantage débute brutalement.« Bonsoir Monsieur Alain Toussaint, actuellement, nous avons un enregistrement vidéo comme si tu te masturbes. Nous avons téléchargé tous tes e-mails et quelques fichiers en utilisant une connexion RDP masquée.

La vidéo est sur un site pornographique», tel est le message envoyé à Toussaint Alain. Pour notre source proche de ce dernier, ce sont plusieurs personnes impliquées dans ce vaste chantage.« Nous avons à partir de maintenant les adresses de ton entourage, camarade. On peut fabriquer une vidéo à partir de ton image et ta mine. Ton zizi entre tes mains va être visible par chacun de tes proches, tes amis et tes collaborateurs, ensuite modeler un GIF avec ta physionomie et l’afficher sur les réseaux sociaux à usage partagé. Tu peux me supplier, me menacer cela ne sera pas examiné par moi. Autrement si je ne reçois pas le règlement de toi, tous tes matériaux compromettants seront dévoilés partout », déclare l’un des interlocuteurs.

« S’il n’y a pas la récompense, je partagerai la vidéo avec tes amis. Si vous voulez des preuves, répondez par « Oui » et j’enverrai votre enregistrement vidéo à cinq de vos amis. Il s’agit d’une offre non-négociable », a lâché l’interlocuteur. Selon notre source, après toutes ces explications, Toussaint Alain a bien reçu une capture d’écran dans laquelle un individu apparaît le torse nu et tenant un sexe en main. Une image dans laquelle, il ne se reconnaît pas.‘’ J’ai été claire avec toi. Si tu essaies de faire ce qui est contraire à ce qu’on s’est dit tout a l’heure cela n’engage que toi.

Moi je suis une femme et je n’ai rien à perdre ’’.A en croire notre source, quelques minutes seulement après les messages de différents numéros ‘français et béninois), la dénommée Laurene N. écrit à Toussaint Alain sur WhatsApp pour revendiquer l’enregistrement d’un montage vidéo. « Elle réclame la somme de 5 000 € à Toussaint Alain, sinon, elle et son réseau de malfaiteurs publieraient cette vidéo sur les réseaux sociaux ».

